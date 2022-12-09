Москвичка подала в суд на "Вкусно – и точка" из-за травмы, полученной в "Макдоналдсе"
В Москве 17-летняя студентка через суд требует от фастфуд-сети "Вкусно – и точка" многомиллионную компенсацию за травму, полученную ещё в "Макдоналдсе". Об этом сообщает Mash.
По данным телеграм-канала, в октябре 2020 года в "Макдоналдсе" у метро "Тушино" на девушку упала металлическая балка, повредив ей спину и голову. Сотрудники данную ситуацию проигнорировали и даже не стали вызывать скорую помощь. К счастью, бригада всё же приехала на место инцидента. В итоге врачи диагностировали у пострадавшей черепно-мозговую травму, а в отношении сети позже возбудили уголовное дело о причинении вреда здоровью.
Однако из-за бюрократической волокиты дело затянулось и "Макдоналдс" успел уйти из России, так и не решив проблему с пострадавшей. Теперь студентка решила призвать к ответу преемника сети, который, к слову, открылся только летом 2022-го. Так, у "Вкусно – и точки" она потребовала восемь миллионов рублей компенсации морального вреда, также пострадавшая запросила у сети выплаты в виде 32 тысяч рублей ежемесячно и 98 тысяч ежегодно.
Ранее Лайф сообщал, что "Макдоналдс" не ушёл из Белоруссии в назначенные сроки. Так, пока в ресторанах лишь начали снимать фирменные вывески и предупреждать сотрудников о смене американского бренда на "Вкусно – и точка". Однако о том, когда сеть ресторанов полностью заработает под российским брендом, Лайфу в компании не рассказали.
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