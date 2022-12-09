Сергей Жуков судится с экс-продюсером из-за хитов "Крошка моя" и "Чужие губы"

Певец Сергей Жуков подал в суд на своего бывшего продюсера Андрея Маликова и лейбл ООО "Издательство Джем". Спор возник из-за прав на использование 13 фонограмм группы "Руки вверх", среди которых хиты "Крошка моя", "Чужие губы" и другие. Об этом сообщает Пятый канал со ссылкой на источник.

На заседании Симоновского суда Москвы представитель музыканта заявила, что Жуков не подписывал договор о передаче смежных прав Маликову и, таким образом, бывший продюсер певца не мог разрешить ООО "Издательство Джем" использовать эти песни.

"Контрактов, заключённых между Жуковым и Маликовым, не было. Наш доверитель не подписывал документы. Соответственно, Маликов не мог заключить договоры с "Джемом" на то, чем он не обладает. Жуков ничего не подписывал, контрактов нет", — объяснила Виктория Жукова.

Представители лейбла же заявили, что все контракты действительны. Тогда Жуков потребовал полностью запретить ответчику использовать исключительные смежные права, однако инстанция отказала представителю певца. Слушания по делу о фонограммах "Руки вверх!" продолжатся в январе 2023 года.