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9 декабря, 15:38

Сергей Жуков судится с экс-продюсером из-за хитов "Крошка моя" и "Чужие губы"

Певец Сергей Жуков подал в суд на своего бывшего продюсера Андрея Маликова и лейбл ООО "Издательство Джем". Спор возник из-за прав на использование 13 фонограмм группы "Руки вверх", среди которых хиты "Крошка моя", "Чужие губы" и другие. Об этом сообщает Пятый канал со ссылкой на источник.

На заседании Симоновского суда Москвы представитель музыканта заявила, что Жуков не подписывал договор о передаче смежных прав Маликову и, таким образом, бывший продюсер певца не мог разрешить ООО "Издательство Джем" использовать эти песни.

"Контрактов, заключённых между Жуковым и Маликовым, не было. Наш доверитель не подписывал документы. Соответственно, Маликов не мог заключить договоры с "Джемом" на то, чем он не обладает. Жуков ничего не подписывал, контрактов нет", — объяснила Виктория Жукова.

Представители лейбла же заявили, что все контракты действительны. Тогда Жуков потребовал полностью запретить ответчику использовать исключительные смежные права, однако инстанция отказала представителю певца. Слушания по делу о фонограммах "Руки вверх!" продолжатся в январе 2023 года.

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А ранее стало известно, что оригинальный состав группы "Руки вверх" спустя 16 лет воссоединится в комедийном попурри "Самоирония судьбы!" на ТНТ. Музыканты исполнят в новогоднюю ночь песню "Он тебя целует", а поможет им в этом Михаил Галустян в роли охранника Александра Бородача. Также зрители смогут впервые увидеть Жукова в эротической сцене.

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ТАСС / Артём Геодакян

Александра Вишнякова

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