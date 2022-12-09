Группа A'Studio выпустила новый альбом после 12-летнего перерыва
После 12-летнего перерыва группа A'Studio выпустила новый альбом, который получил название "A'21". В него вошло девять песен.
"Мы рады представить вам новый альбом", — написали участники коллектива в соцсети.
Последний полноценный альбом под названием "Волны" группа выпустила в 2010 году. На новую пластинку аудитория группы отреагировала положительно. Люди пишут восторженные комментарии.
"Волшебный альбом. Такой музыки не хватает сейчас. То, что нужно!" — написал один из пользователей.
Группа A'Studio была основана в Алма-Ате в 1987 году. Известность она получила в 1989 году благодаря песне "Джулия". Состав коллектива менялся несколько раз. Место солистки в 2005 году заняла Кети Топурия.
Ранее Лайф писал, что оригинальный состав группы "Руки вверх" спустя 16 лет воссоединится в комедийном попурри "СамоИрония судьбы!". Музыканты исполнят в новогоднюю ночь песню "Он тебя целует".
ТАСС / Александр Щербак