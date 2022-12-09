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9 декабря, 15:35

Группа A'Studio выпустила новый альбом после 12-летнего перерыва

После 12-летнего перерыва группа A'Studio выпустила новый альбом, который получил название "A'21". В него вошло девять песен.

"Мы рады представить вам новый альбом", — написали участники коллектива в соцсети.

Последний полноценный альбом под названием "Волны" группа выпустила в 2010 году. На новую пластинку аудитория группы отреагировала положительно. Люди пишут восторженные комментарии.

"Волшебный альбом. Такой музыки не хватает сейчас. То, что нужно!" написал один из пользователей.

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Группа A'Studio была основана в Алма-Ате в 1987 году. Известность она получила в 1989 году благодаря песне "Джулия". Состав коллектива менялся несколько раз. Место солистки в 2005 году заняла Кети Топурия.

Ранее Лайф писал, что оригинальный состав группы "Руки вверх" спустя 16 лет воссоединится в комедийном попурри "СамоИрония судьбы!". Музыканты исполнят в новогоднюю ночь песню "Он тебя целует".

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ТАСС / Александр Щербак

Илья Суриков

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