Группа A'Studio выпустила новый альбом после 12-летнего перерыва

После 12-летнего перерыва группа A'Studio выпустила новый альбом, который получил название "A'21". В него вошло девять песен.

"Мы рады представить вам новый альбом", — написали участники коллектива в соцсети.

Последний полноценный альбом под названием "Волны" группа выпустила в 2010 году. На новую пластинку аудитория группы отреагировала положительно. Люди пишут восторженные комментарии.

"Волшебный альбом. Такой музыки не хватает сейчас. То, что нужно!" — написал один из пользователей.

Группа A'Studio была основана в Алма-Ате в 1987 году. Известность она получила в 1989 году благодаря песне "Джулия". Состав коллектива менялся несколько раз. Место солистки в 2005 году заняла Кети Топурия.