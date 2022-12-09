Почти каждый третий россиянин намерен работать в новогоднюю ночь

Почти каждый третий россиянин планирует работать в новогоднюю ночь, кроме того, большинство жителей страны намерены трудиться на основной работе и подрабатывать в праздники — со 2 по 8 января 2023 года. Об этом свидетельствуют результаты исследования сервиса "Авито.Работа".

Большинство тех, кто планирует работать в праздники, объясняют это спецификой профессии, пишет РБК. Так ответили 68% участников опроса. К примеру, это врачи, инженеры и руководители предприятий. Некоторые будут работать из-за соответствующего графика — курьеры, водители, продавцы и другие. А 42% респондентов объяснили желание работать дополнительными деньгами.

Опрос показал, что в 2022 году желающих работать 31 декабря стало меньше — 18% против 29% в 2021-м. А 1 января планируют работать только 3% россиян. Год назад эта цифра составляла 5%.