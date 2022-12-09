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9 декабря, 16:59

Раненую "сову Гарри Поттера" спасают в заповеднике в Свердловской области

<p>Сова Небукля. Обложка © VK / <a href="https://vk.com/visimzap?z=photo-162866251_457243771/wall-162866251_3612" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Висимский биосферный заповедник</a></p>

Сова Небукля. Обложка © VK / Висимский биосферный заповедник

Раненую полярную сову Небуклю, которая названа в честь птицы из фильмов о Гарри Поттере, спасают в Висимском заповеднике в Свердловской области. По данным TagilCity.ru, ветеринары лечат пернатую с 30 ноября.

Небуклю нашёл житель села Тюльгаш: он отдал животное орнитологам, которые стали ухаживать за ним. Специалисты утверждают, что птица может вернуться в естественную среду обитания, если её организм восстановится.

В заповеднике уже объявили сбор денег для лечения совы, в доброй акции участвует 31 человек. Ветеринары оценили состояние птицы и поставили диагноз. Они также провели Небукле терапию кислородом. При этом пострадавший обитатель фауны уже идёт на поправку — сова стремится сама есть и реагирует на приближение людей.

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Никита Осипов

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