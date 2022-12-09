Раненую "сову Гарри Поттера" спасают в заповеднике в Свердловской области

Раненую полярную сову Небуклю, которая названа в честь птицы из фильмов о Гарри Поттере, спасают в Висимском заповеднике в Свердловской области. По данным TagilCity.ru, ветеринары лечат пернатую с 30 ноября.

Небуклю нашёл житель села Тюльгаш: он отдал животное орнитологам, которые стали ухаживать за ним. Специалисты утверждают, что птица может вернуться в естественную среду обитания, если её организм восстановится.

В заповеднике уже объявили сбор денег для лечения совы, в доброй акции участвует 31 человек. Ветеринары оценили состояние птицы и поставили диагноз. Они также провели Небукле терапию кислородом. При этом пострадавший обитатель фауны уже идёт на поправку — сова стремится сама есть и реагирует на приближение людей.