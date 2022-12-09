Учёные рассказали, что происходит с обитателями океана при ударе молнии

При ударе молнии в океан погибнуть может только та рыба, которая находится в радиусе примерно 10 метров от места удара, пишет iXBT. Остальным водным обитателям разряд не навредит.

По данным издания, молния бьёт по воде в десять раз реже, чем по суше. При этом заряд от удара молнии распространяется в стороны и вниз в расширяющейся полусфере от поверхности, а с расстоянием теряется и заряд. К тому же большинство рыб проводят большую часть времени под водой, где сосредоточено течение, а в грозу тем более опускаются глубже.

Достоверно неизвестно, что происходит при ударе молнии с водоплавающими млекопитающими, такими, как киты и дельфины. Многие учёные считают, что они действительно погибают, но это не несёт угрозы для популяций.

Находиться в воде может быть опасно для человека, прежде всего. из-за интенсивных волн. А если нырять вместе с баллоном кислорода, он может стать настоящей мишенью для молнии и привести к гибели. Именно поэтому дайвингом во время грозы заниматься запрещено.