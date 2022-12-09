Работу президиума Федерации волейбола за два года признали удовлетворительной

Работа президиума Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) за два года признана удовлетворительной. Об этом изданию "Спорт-Экспресс" сообщил руководитель ВФВ Станислав Шевченко по итогам отчётной конференции организации, прошедшей по видеосвязи в Москве.

"Основная часть конференции — доклад президиума федерации о проделанной за два последних года работе, её делегаты признали удовлетворительной. Также были внимательно заслушаны доклады главных тренеров национальных сборных. Большой интерес вызвал отчёт о выступлении на Олимпийских играх в Токио, где наши команды выиграли две серебряные награды: в классическом и пляжном волейболе у мужчин", — отметил Шевченко.

Также, по его словам, на конференции поднималась тема празднования столетия российского волейбола, которое предстоит в 2023 году. Конференция дала полномочия президиуму ВФВ разработать план соответствующих мероприятий, которые, как ожидается, будут проводиться по всей стране.