Полузащитник "Спартака" Промес может получить российское гражданство

Голландский полузащитник московского "Спартака" Квинси Промес может получить российское гражданство. Об этом в телеграм-канале сообщает спортивный журналист Иван Карпов, ссылаясь на источник, знакомый с ситуацией.

По его данным, смену гражданства инициировал сам "Спартак", но окончательное решение по этому поводу ещё не принято, так как на родине Промес является фигурантом уголовного дела, связанного с торговлей наркотиками. При этом, как утверждает неназванный собеседник журналиста, вероятность того, что 30-летний голландец всё-таки получит российский паспорт, весьма высока.