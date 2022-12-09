Полузащитник "Спартака" Промес может получить российское гражданство
Квинси Промес. Обложка © Сайт ФК "Спартак"
Голландский полузащитник московского "Спартака" Квинси Промес может получить российское гражданство. Об этом в телеграм-канале сообщает спортивный журналист Иван Карпов, ссылаясь на источник, знакомый с ситуацией.
По его данным, смену гражданства инициировал сам "Спартак", но окончательное решение по этому поводу ещё не принято, так как на родине Промес является фигурантом уголовного дела, связанного с торговлей наркотиками. При этом, как утверждает неназванный собеседник журналиста, вероятность того, что 30-летний голландец всё-таки получит российский паспорт, весьма высока.
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А ранее стало известно, что бывший сотрудник Агентства национальной безопасности США Эдвард Сноуден получил российский паспорт. Также заявление на обретение гражданства РФ подаёт документы и его супруга.