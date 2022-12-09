В ЦСКА заявили о проведении товарищеского матча против сербского "Партизана"
Московский футбольный клуб ЦСКА проведёт товарищеский матч против сербского "Партизана". Об этом в беседе с изданием "Спорт-Экспресс" заявил директор по коммуникациям армейцев Кирилл Брейдо.
"Да, ЦСКА проведёт товарищеский матч против "Партизана" во время тренировочных сборов в Турции", — отметил он.
Ранее Лайф писал, что ФИФА оштрафовала Футбольный союз Сербии за демонстрацию в раздевалке сборной флага, на котором Косово изображено в составе страны. Всё случилось перед игрой группового этапа с Бразилией.
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ТАСС / Антон Новодережкин