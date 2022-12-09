Роднина оценила предложение Олимпийского совета Азии допустить россиян на их турниры
Депутат Госдумы, трёхкратная олимпийская чемпионка в парном фигурном катании Ирина Роднина прокомментировала предложение Олимпийского совета Азии облегчить допуск на их турниры спортсменов из России и Белоруссии. Её слова приводит издание "Спорт-Экспресс".
"Надо всё взвесить, насколько это хорошо для нас. Для каких-то федераций это хорошо, для каких-то — неприемлемо. Очень сложно ответить на это, но тот факт, что у нас есть какая-то возможность выступать, показывать свои результаты и работу, — уже хорошо", — отметила Роднина.
А ранее в Минспорта подтвердили обсуждение перехода РФС в Азиатскую конфедерацию. Там добавили, что ключевой задачей Минспорта является совершенствование уровня подготовки спортсменов, спортивного резерва, сохранение конкурентной среды и обеспечение регулярности спортивных мероприятий.
ТАСС / Геодакян Артём