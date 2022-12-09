В Москве арестовали главу Управления по противодействию коррупции ФТС России Мурышова
Дмитрий Мурышов. Обложка © Предоставлено LIFE
В Москве арестовали начальника Управления по противодействию коррупции Федеральной таможенной службы (ФТС) Дмитрия Мурышова. Такое решение вынес Басманный суд столицы.
Он обвиняется в получении взятки в особо крупном размере, детали следствия пока не раскрываются. Мера пресечения в виде заключения под стражу будет действовать два месяца, то есть до 8 февраля 2023 года. На суде защита ходатайствовала о заключении высокопоставленного сотрудника ФТС под домашний арест или другом наказании, но в итоге суд отклонил соответствующие просьбы.
Ранее сообщалось, что за последние 11 лет за коррупционные преступления предстали перед судом около 72 тысяч должностных лиц. Об этом рассказал председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.