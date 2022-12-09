В Москве арестовали главу Управления по противодействию коррупции ФТС России Мурышова

Он обвиняется в получении взятки в особо крупном размере, детали следствия пока не раскрываются. Мера пресечения в виде заключения под стражу будет действовать два месяца, то есть до 8 февраля 2023 года. На суде защита ходатайствовала о заключении высокопоставленного сотрудника ФТС под домашний арест или другом наказании, но в итоге суд отклонил соответствующие просьбы.