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9 декабря, 16:46

В Москве арестовали главу Управления по противодействию коррупции ФТС России Мурышова

<p>Дмитрий Мурышов. Обложка © Предоставлено LIFE</p>

Дмитрий Мурышов. Обложка © Предоставлено LIFE

В Москве арестовали начальника Управления по противодействию коррупции Федеральной таможенной службы (ФТС) Дмитрия Мурышова. Такое решение вынес Басманный суд столицы.

Он обвиняется в получении взятки в особо крупном размере, детали следствия пока не раскрываются. Мера пресечения в виде заключения под стражу будет действовать два месяца, то есть до 8 февраля 2023 года. На суде защита ходатайствовала о заключении высокопоставленного сотрудника ФТС под домашний арест или другом наказании, но в итоге суд отклонил соответствующие просьбы.

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Наталья Исакова

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