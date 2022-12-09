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9 декабря, 16:16

СБ ООН принял резолюцию, разрешающую работу гуманитарных организаций в условиях санкций

Американский проект резолюции, которая подтверждает право гуманитарных организаций продолжать деятельность вопреки санкционным режимам, принял Совет Безопасности ООН, передаёт ТАСС.

За резолюцию, которую внесли на голосование США и Ирландия, проголосовали 14 стран СБ ООН. Среди них Россия, Великобритания, Китай, США и Франция. Воздержалась от голосования Индия, против не выступил никто.

Генассамблея ООН приняла резолюцию России о неразмещении оружия в космосе

Генассамблея ООН приняла резолюцию России о неразмещении оружия в космосе

На данный момент исполнение резолюций Совета Безопасности ООН может регулироваться в зависимости от санкционных режимов конкретных стран.

Ранее Лайф писал о том, что Генассамблея Организации Объединённых Наций приняла российскую резолюцию об укреплении системы договоров по контролю над вооружениями.

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ТАСС/EPA/JUSTIN LANE

Илья Суриков

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