СБ ООН принял резолюцию, разрешающую работу гуманитарных организаций в условиях санкций

Американский проект резолюции, которая подтверждает право гуманитарных организаций продолжать деятельность вопреки санкционным режимам, принял Совет Безопасности ООН, передаёт ТАСС.

За резолюцию, которую внесли на голосование США и Ирландия, проголосовали 14 стран СБ ООН. Среди них Россия, Великобритания, Китай, США и Франция. Воздержалась от голосования Индия, против не выступил никто.

На данный момент исполнение резолюций Совета Безопасности ООН может регулироваться в зависимости от санкционных режимов конкретных стран.