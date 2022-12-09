Санкции ЕС назвали проявлением глубокого непонимания Западом возможностей России

Очередной пакет антироссийских санкций — это проявление глубокого непонимания Западом возможностей России. Таким мнением с журналистами поделилась член экспертного клуба "Дигория" Гульнара Гилязетдинова. Так она прокомментировала заявление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен об усилении давления на Россию с помощью ограничений.

Эксперт отметила, что санкции Евросоюза могут затронуть 169 организаций, поставляющих товары, которые могут использоваться технологическими и оборонными секторами. При этом, по её словам, очевидна несостоятельность прогнозов Еврокомиссии, которая планирует не допустить "усиления промышленного потенциала России", поскольку оборонно-промышленный комплекс страны хорошо оснащён в производственном и технологическом плане.

"Грамотная политика нашей страны в области развития ОПК, своевременное и чёткое выполнение программ развития оборонной, атомной и ракетно-космической промышленности, акцент на научно-исследовательской деятельности в целях обеспечения стратегического оборонного планирования способны эффективно обеспечить национальную безопасность. Поэтому очередной пакет санкций — проявление глубокого непонимания Западом возможностей России", — заявила Гилязетдинова.

Она считает, что Еврокомиссии нужно напомнить третий закон Ньютона, согласно которому действию всегда есть равное и противоположное противодействие. Специалист указала, что все антироссийские санкции обернулись против самого Евросоюза и привели к кризису на Западе.