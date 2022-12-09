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9 декабря, 16:06

Санкции ЕС назвали проявлением глубокого непонимания Западом возможностей России

Член клуба "Дигория" Гилязетдинова заявила о возможностях РФ противостоять санкциям ЕС

Очередной пакет антироссийских санкций — это проявление глубокого непонимания Западом возможностей России. Таким мнением с журналистами поделилась член экспертного клуба "Дигория" Гульнара Гилязетдинова. Так она прокомментировала заявление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен об усилении давления на Россию с помощью ограничений.

Эксперт отметила, что санкции Евросоюза могут затронуть 169 организаций, поставляющих товары, которые могут использоваться технологическими и оборонными секторами. При этом, по её словам, очевидна несостоятельность прогнозов Еврокомиссии, которая планирует не допустить "усиления промышленного потенциала России", поскольку оборонно-промышленный комплекс страны хорошо оснащён в производственном и технологическом плане.

"Грамотная политика нашей страны в области развития ОПК, своевременное и чёткое выполнение программ развития оборонной, атомной и ракетно-космической промышленности, акцент на научно-исследовательской деятельности в целях обеспечения стратегического оборонного планирования способны эффективно обеспечить национальную безопасность. Поэтому очередной пакет санкций — проявление глубокого непонимания Западом возможностей России", — заявила Гилязетдинова.

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Она считает, что Еврокомиссии нужно напомнить третий закон Ньютона, согласно которому действию всегда есть равное и противоположное противодействие. Специалист указала, что все антироссийские санкции обернулись против самого Евросоюза и привели к кризису на Западе.

Напомним, Еврокомиссия представила новый, девятый пакет санкций против России, в рамках которого в чёрный список собираются внести ещё почти 200 человек и предприятий, три банка, четыре телеканала, компании оборонно-промышленного комплекса.

Обложка ©

Unsplash

Илья Суриков

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