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9 декабря, 16:04

США ввели санкции против ЦИК РФ, в том числе против Памфиловой

США ввели санкции против Центральной избирательной комиссии России и 15 её членов, в том числе против председателя Эллы Памфиловой. Об этом говорится в заявлении американского Минфина.

Там заявили, что новые ограничения связаны с тем, что ЦИК осуществлял мониторинг и обеспечивал контроль за процессом проведения референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях.

В чёрный список также попал заместитель Памфиловой Николай Булаев, секретарь ЦИК Наталия Бударина, а также ряд сотрудников администрации президента РФ.

Памфилова заявила, что ей "глубоко наплевать" на возможные санкции США

Памфилова заявила, что ей "глубоко наплевать" на возможные санкции США

Ранее санкции против Памфиловой уже ввели Великобритания и ЕС. Кроме того, сегодня Канада ввела ограничения против 33 российских нынешних или бывших высокопоставленных чиновников и шести организаций.

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ТАСС / Сергей Фадеичев

Александра Вишнякова

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