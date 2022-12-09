США ввели санкции против ЦИК РФ, в том числе против Памфиловой

США ввели санкции против Центральной избирательной комиссии России и 15 её членов, в том числе против председателя Эллы Памфиловой. Об этом говорится в заявлении американского Минфина.

Там заявили, что новые ограничения связаны с тем, что ЦИК осуществлял мониторинг и обеспечивал контроль за процессом проведения референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях.