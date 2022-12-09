США ввели санкции против ЦИК РФ, в том числе против Памфиловой
США ввели санкции против Центральной избирательной комиссии России и 15 её членов, в том числе против председателя Эллы Памфиловой. Об этом говорится в заявлении американского Минфина.
Там заявили, что новые ограничения связаны с тем, что ЦИК осуществлял мониторинг и обеспечивал контроль за процессом проведения референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях.
В чёрный список также попал заместитель Памфиловой Николай Булаев, секретарь ЦИК Наталия Бударина, а также ряд сотрудников администрации президента РФ.
Ранее санкции против Памфиловой уже ввели Великобритания и ЕС. Кроме того, сегодня Канада ввела ограничения против 33 российских нынешних или бывших высокопоставленных чиновников и шести организаций.
ТАСС / Сергей Фадеичев