"Молодая гвардия Единой России" наградила 25 детей медалями "Юный герой"

"Мы часто нашим детям говорим, куда не надо идти, чего не делать. Но не всегда говорим, что надо делать и куда идти правильно. Такие встречи, как сегодняшняя в "Молодой гвардии", как раз дают ответ на этот вопрос", — отметила замсекретаря генсовета "Единой России", глава партийной комиссии по защите материнства, детства и поддержке семьи Анна Кузнецова, слова которой приводит телеграм-канал партии.