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9 декабря, 15:47

"Молодая гвардия Единой России" наградила 25 детей медалями "Юный герой"

"Молодая гвардия Единой России" наградила 25 детей медалями "Юный герой", в том числе ребят из Мариуполя и Донецка, которые проявили храбрость и самоотверженность. Торжественная церемония прошла в рамках ежегодного форума МГЕР.

"Мы часто нашим детям говорим, куда не надо идти, чего не делать. Но не всегда говорим, что надо делать и куда идти правильно. Такие встречи, как сегодняшняя в "Молодой гвардии", как раз дают ответ на этот вопрос", — отметила замсекретаря генсовета "Единой России", глава партийной комиссии по защите материнства, детства и поддержке семьи Анна Кузнецова, слова которой приводит телеграм-канал партии.

  • "Молодая гвардия Единой России" наградила 25 детей медалями "Юный герой". Фото © Telegram / "Единая Россия. Официально"
    "Молодая гвардия Единой России" наградила 25 детей медалями "Юный герой". Фото © Telegram / "Единая Россия. Официально"
  • "Молодая гвардия Единой России" наградила 25 детей медалями "Юный герой". Фото © Telegram / "Единая Россия. Официально"
    "Молодая гвардия Единой России" наградила 25 детей медалями "Юный герой". Фото © Telegram / "Единая Россия. Официально"
  • "Молодая гвардия Единой России" наградила 25 детей медалями "Юный герой". Фото © Telegram / "Единая Россия. Официально"
    "Молодая гвардия Единой России" наградила 25 детей медалями "Юный герой". Фото © Telegram / "Единая Россия. Официально"

"Молодая гвардия Единой России" наградила 25 детей медалями "Юный герой". Фото © Telegram / "Единая Россия. Официально"

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Она добавила, что дети, которые получили награду, когда-то видели беду, не испугались в сложных ситуациях, рискнули, спасли и помогли. Кузнецова уверена, что эти юные герои станут верными стране, семье и долгу.

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Обложка ©

Telegram / "Единая Россия. Официально"

Никита Осипов

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