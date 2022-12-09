Глава ОКР Поздняков: Участники саммита МОК не видят причин для отстранения атлетов из РФ

Участники саммита Международного олимпийского комитета (МОК) не видят оснований для отстранения российских спортсменов, в том числе атлетов, от соревнований под эгидой организации. Об этом в телеграм-канале заявил глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков, комментируя заседание, которое прошло сегодня в Лозанне.

"Участники сегодняшнего саммита МОК были едины в том, что оснований для дальнейшего отстранения атлетов нет. Это значит, что уже в ближайшее время наши спортсмены смогут вернуться на международную арену, выступать в квалификационных Олимпийских соревнованиях", — отметил он.

По словам Позднякова, для этого МОК должен отменить действующие рекомендации, однако общее содержание сегодняшнего обсуждения говорит о победе спортивной дипломатии и здравого смысла. Он также подчеркнул, что важную роль в этом сыграли усилия российского Министерства иностранных дел и других ведомств, которые вели целенаправленную и конструктивную работу.

Глава ОКР считает: то, во что ещё недавно "мало кто верил", может вскоре стать реальностью. По его мнению, международное олимпийское сообщество сегодня выступило с консолидированной позицией и она отвечает основным гуманитарным, спортивным и нравственным принципам.