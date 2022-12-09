Минюст РФ признал иноагентами Аскерова и журналиста Фишмана
Министерство юстиции РФ внесло в список иноагентов бывшего участника "Что? Где? Когда?" Ровшана Аскерова*, который ещё в мае был объявлен в розыск, а также журналиста Михаила Фишмана*. Об этом говорится на сайте ведомства.
Кроме того, в перечень попали экологическое движение "42"*, общественный деятель Ростислав Мурзагулов*, философ Рубен Апресян* и издание The Bell*.
Ранее Лайф рассказывал, блогер Максим Кац* стал первым, кого оштрафовали по новому закону об обязанностях иноагентов. Он должен выплатить 15 тысяч рублей.
* Внесены в реестр иноагентов.
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