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9 декабря, 17:35

Минюст РФ признал иноагентами Аскерова и журналиста Фишмана

Министерство юстиции РФ внесло в список иноагентов бывшего участника "Что? Где? Когда?" Ровшана Аскерова*, который ещё в мае был объявлен в розыск, а также журналиста Михаила Фишмана*. Об этом говорится на сайте ведомства.

Кроме того, в перечень попали экологическое движение "42"*, общественный деятель Ростислав Мурзагулов*, философ Рубен Апресян* и издание The Bell*.

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Ранее Лайф рассказывал, блогер Максим Кац* стал первым, кого оштрафовали по новому закону об обязанностях иноагентов. Он должен выплатить 15 тысяч рублей.

* Внесены в реестр иноагентов.

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Варвара Романова

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