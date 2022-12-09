Express: Британцы из-за кризиса отказываются предоставлять кров украинским беженцам

Из-за экономического кризиса британцы всё чаще отказываются селить у себя беженцев с Украины. Об этом сообщает газета Express.

По данным издания, в Соединённом Королевстве за последний месяц количество бездомных украинцев увеличилось на 30%. В настоящее время 2985 граждан Незалежной жалуются на отсутствие крыши над головой, однако на самом деле таких людей может быть значительно больше.

Как утверждает председатель Ассоциации местного самоуправления Джеймс Джеймисон, британским властям необходимо увеличить финансирование домохозяйств, чтобы те смогли принимать выходцев с Украины. Пока стоимость жилья в Великобритании растёт, далеко не все британцы без дополнительной финансовой поддержки от государства готовы приютить у себя беженцев, резюмировал чиновник.