Неизлечимая болезнь может грозить Селин Дион завершением карьеры

Нельзя исключать, что канадская певица Селин Дион не сможет выступать из-за последствий неизлечимой болезни — синдрома мышечной скованности. По словам врача-невролога Александра Воробьёва, это связано со спазмами в дыхательной мускулатуре, которые провоцируют недуг.

"Сложно давать прогнозы о состоянии Селин Дион и её возвращении на сцену. Неизвестно, на какой стадии у певицы обнаружили заболевание и как её организм реагирует на лечение. Однако я не исключаю вероятности того, что Дион не сможет выступать из-за поражения дыхательной мускулатуры", — отметил он в беседе с "Вечерней Москвой".

Эксперт добавил, что синдром мышечной скованности является редким недугом, причины которого до сих пор не изучены. Данное расстройство характерно постоянным повышенным тонусом мышц и отдельными болезненными спазмами. В результате могут ограничиваться движения человека, что в итоге приведёт к полной инвалидности, подчеркнул специалист. При этом первые симптомы заболевания, как правило, не привлекают внимание пациента.

"Например, у человека могут начаться периодические несильные боли и мышечный дискомфорт в области шеи или спины. Тем не менее со временем они увеличиваются и появляются чаще. Также начинаются мышечные подёргивания, дискомфорт и болезненные ощущения появляются в руках и ногах. Из-за постоянного гипертонуса мышц у человека развивается искривление позвоночника", — сказал Воробьёв.

По его словам, спазматические сокращения в дыхательной мускулатуре приводят к нарушению ритма дыхания и провоцируют развитие стеноза гортани. Невролог отметил, что при сильном поражении мышц и суставов человеку может стать тяжело ходить или сидеть. Врач также предупредил, что синдром мышечной скованности может привести к смерти. При этом грамотное и своевременное лечение может на какое-то время остановить развитие заболевания, заключил эксперт.