В новых антироссийских санкциях увидели "очернение неугодных"

Новые антироссийские санкции США задуманы для "очернения неугодных" Вашингтону и проведения искусственных разделительных линий. Об этом заявили в Посольстве РФ в Соединённых Штатах.

"В очередной раз отмечаем, как Вашингтон использует правочеловеческую ширму, чтобы заставить другие государства скорректировать свою внешнеполитическую линию под якобы единственно верные лекала коллективного Запада", — отметили в диппредставительстве.

"Новые санкции против российских физических и юридических лиц — не что иное, как рекламная кампания администрации США, нацеленная на очернение неугодных путём навешивания ярлыков "нарушителей прав человека", — говорится в заявлении диппредставительства РФ в телеграм-канале.

В ведомстве заявили, что цели таких действий США очевидны: Штаты будут пытаться давить, проводить искусственные разделительные линии между "истинными демократиями" и "автократиями". Вашингтон при этом стремится наказать Россию за самостоятельную позицию в международных делах.

"Одиозный [законопроект] "Глобальный акт Магнитского" — лишь очередная краплёная карта в колоде Белого дома, используемая для неприкрытого вмешательства во внутренние дела суверенных государств", — отметили российские дипломаты.