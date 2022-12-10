Драка из-за проигрыша сборной Бразилии закончилась смертью девушки
В Бразилии один человек погиб и трое пострадали в результате конфликта со стрельбой. Потасовка началась после проигрыша сборной этой страны в четвертьфинальном матче чемпионата мира против команды Хорватии, сообщает портал UOL.
По его данным, произошло это в городе Барретус в штате Сан-Паулу. Перепалка в торговом центре вскоре после окончания матча переросла в массовую драку. Противники продолжили её за пределами ТЦ, и кто-то применил оружие.
Погибла 17-летняя девушка, а её подруга получила пулевое ранение лёгкого. По информации правоохранительных органов, стрелявшие скрылись на автомобиле. Причины конфликта не уточняются.
Напомним, Хорватия обыграла сборную Бразилии и вышла в полуфинал ЧМ в Катаре. Встреча завершилась со счётом 4:2, победителя удалось определить по итогам послематчевых пенальти. Матч проходил на стадионе "Эдьюкейшн сити" в Эр-Райяне.
YouTube / UOL