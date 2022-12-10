Драка из-за проигрыша сборной Бразилии закончилась смертью девушки

В Бразилии один человек погиб и трое пострадали в результате конфликта со стрельбой. Потасовка началась после проигрыша сборной этой страны в четвертьфинальном матче чемпионата мира против команды Хорватии, сообщает портал UOL.

По его данным, произошло это в городе Барретус в штате Сан-Паулу. Перепалка в торговом центре вскоре после окончания матча переросла в массовую драку. Противники продолжили её за пределами ТЦ, и кто-то применил оружие.

Погибла 17-летняя девушка, а её подруга получила пулевое ранение лёгкого. По информации правоохранительных органов, стрелявшие скрылись на автомобиле. Причины конфликта не уточняются.