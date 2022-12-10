"Невероятно больно": Ещё одна сборная лишилась тренера после вылета с ЧМ

После вылета сборной Нидерландов по футболу с чемпионата мира в Катаре тренер команды Луи ван Гал заявил, что покидает этот пост. Об этом он сообщил после поражения команды в четвертьфинале турнира.

"Я не буду продолжать работать главным тренером сборной Нидерландов, это действительно был мой самый последний матч, завершился мой третий срок пребывания в национальной команде. В последний заход команда провела 20 матчей и не проиграла [в основное время] ни одного", — рассказал Луи ван Гал.

В третий раз сборную страны Луи ван Гал возглавил в августе прошлого года. 71-летний наставник сказал, что гордится ребятами и сотрудничеством с командой, правда, сейчас переживает из-за такого финала.

"Я горжусь своей командой, ребята отдали все силы. У нас великолепная беспроигрышная серия, отличная разница забитых и пропущенных мячей. У нас было прекрасное время, и сейчас невероятно больно, что мы выбыли таким образом", — сказал Луи ван Гал.