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10 декабря, 00:27

"Невероятно больно": Ещё одна сборная лишилась тренера после вылета с ЧМ

Тренер Луи ван Гал подтвердил решение уйти из сборной Нидерландов по футболу

После вылета сборной Нидерландов по футболу с чемпионата мира в Катаре тренер команды Луи ван Гал заявил, что покидает этот пост. Об этом он сообщил после поражения команды в четвертьфинале турнира.

"Я не буду продолжать работать главным тренером сборной Нидерландов, это действительно был мой самый последний матч, завершился мой третий срок пребывания в национальной команде. В последний заход команда провела 20 матчей и не проиграла [в основное время] ни одного", — рассказал Луи ван Гал.

В третий раз сборную страны Луи ван Гал возглавил в августе прошлого года. 71-летний наставник сказал, что гордится ребятами и сотрудничеством с командой, правда, сейчас переживает из-за такого финала.

"Я горжусь своей командой, ребята отдали все силы. У нас великолепная беспроигрышная серия, отличная разница забитых и пропущенных мячей. У нас было прекрасное время, и сейчас невероятно больно, что мы выбыли таким образом", — сказал Луи ван Гал.

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Как писал Лайф ранее, Аргентина победила Нидерланды на ЧМ-2022 и вышла в полуфинал. Матч состоялся на Национальном стадионе в Лусаиле. Теперь ей предстоит встретиться с командой Хорватии. Матч состоится 13 декабря.

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Wikipedia / Congres in Beeld

Арина Родионова

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