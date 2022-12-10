Греция предложила Европе помощь в отказе от российского газа

Греция готова оказать помощь Европе в обретении независимости от природного газа из России. Об этом заявил премьер-министр Кириакос Мицотакис на саммите девяти стран Средиземноморской группы (EuroMed) в Аликанте.

Мицотакис напомнил, что его страна ведёт разведку месторождений углеводородов. Работы с высокой скоростью идут к юго-западу от Крита и к юго-западу от Пелопоннеса.

"В сочетании со значительными месторождениями, которые уже были обнаружены на Кипре, в Израиле и в Египте, мы можем внести свой вклад, чтобы помочь Европе стать независимой от российского природного газа, возможно, быстрее, чем мы предполагали", — приводит телеканал ERT слова премьера.

По словам Мицотакиса, Греция наравне с Хорватией также готова будет обеспечивать энергетическую безопасность европейских стран благодаря прошлым и будущим инвестициям в установки регазификации СПГ.