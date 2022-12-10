Греция предложила Европе помощь в отказе от российского газа
Премьер Греции Мицотакис: Афины готовы помочь Европе отказаться от газа из России
Греция готова оказать помощь Европе в обретении независимости от природного газа из России. Об этом заявил премьер-министр Кириакос Мицотакис на саммите девяти стран Средиземноморской группы (EuroMed) в Аликанте.
Мицотакис напомнил, что его страна ведёт разведку месторождений углеводородов. Работы с высокой скоростью идут к юго-западу от Крита и к юго-западу от Пелопоннеса.
"В сочетании со значительными месторождениями, которые уже были обнаружены на Кипре, в Израиле и в Египте, мы можем внести свой вклад, чтобы помочь Европе стать независимой от российского природного газа, возможно, быстрее, чем мы предполагали", — приводит телеканал ERT слова премьера.
По словам Мицотакиса, Греция наравне с Хорватией также готова будет обеспечивать энергетическую безопасность европейских стран благодаря прошлым и будущим инвестициям в установки регазификации СПГ.
Ранее в Греции предрекли переход Европы на уголь в попытках согреться без российского газа. По мнению обозревателей газеты "Прото тема", экономические санкции оказались малоэффективным инструментом давления на Москву, чего не скажешь об ответных мерах со стороны России.
ТАСС / AP / Michael Varaklas