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10 декабря, 00:21

Греция предложила Европе помощь в отказе от российского газа

Премьер Греции Мицотакис: Афины готовы помочь Европе отказаться от газа из России

Греция готова оказать помощь Европе в обретении независимости от природного газа из России. Об этом заявил премьер-министр Кириакос Мицотакис на саммите девяти стран Средиземноморской группы (EuroMed) в Аликанте.

Мицотакис напомнил, что его страна ведёт разведку месторождений углеводородов. Работы с высокой скоростью идут к юго-западу от Крита и к юго-западу от Пелопоннеса.

"В сочетании со значительными месторождениями, которые уже были обнаружены на Кипре, в Израиле и в Египте, мы можем внести свой вклад, чтобы помочь Европе стать независимой от российского природного газа, возможно, быстрее, чем мы предполагали", — приводит телеканал ERT слова премьера.

По словам Мицотакиса, Греция наравне с Хорватией также готова будет обеспечивать энергетическую безопасность европейских стран благодаря прошлым и будущим инвестициям в установки регазификации СПГ.

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ТАСС / AP / Michael Varaklas

Анатолий Симоненко

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