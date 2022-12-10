Не душил, но придерживал: Ещё один полицейский получил срок за смерть Джорджа Флойда

Агентство напоминает, что 29-летний экс-полицейский удерживал Флойда, в то время как его бывший коллега Дерек Шовин прижал шею афроамериканца ногой, в результате чего тот умер от удушья. В октябре этого года Куенг признал себя виновным "в пособничестве и подстрекательстве к непредумышленному убийству второй степени в октябре в рамках соглашения с прокурорами". Теперь он будет отбывать два срока параллельно: в июле его приговорили к трём годам тюрьмы по федеральным обвинениям.