Не душил, но придерживал: Ещё один полицейский получил срок за смерть Джорджа Флойда
Полицейского Куенга приговорили к 3,5 года тюрьмы по делу о смерти Джорджа Флойда
Полицейские удерживают Джорджа Флойда © Кадр из видео с YouTube / PoliceActivity
Ещё одному полицейскому, причастному к смерти афроамериканца Джорджа Флойда в мае 2020 года, вынесли приговор. Окружной суд Хеннепина (штат Миннесота) приговорил Дж. Александра Куенга к трём с половиной годам лишения свободы. Об этом сообщило агентство Reuters.
Александр Куенг. Фото © Reuters
Агентство напоминает, что 29-летний экс-полицейский удерживал Флойда, в то время как его бывший коллега Дерек Шовин прижал шею афроамериканца ногой, в результате чего тот умер от удушья. В октябре этого года Куенг признал себя виновным "в пособничестве и подстрекательстве к непредумышленному убийству второй степени в октябре в рамках соглашения с прокурорами". Теперь он будет отбывать два срока параллельно: в июле его приговорили к трём годам тюрьмы по федеральным обвинениям.
Ранее Лайф писал, что осуждённый за убийство Джорджа Флойда экс-полицейский получил новый срок. Дерека Шовина, которого уже осудили за убийство афроамериканца, дополнительно приговорили ещё более чем к 20 годам за нарушение гражданских прав жертвы.
Напомним, 25 мая 2020 года Джордж Флойд погиб после того, как полицейский Дерек Шовин задержал его и применил жёсткий захват, буквально задушив мужчину коленом. После этого жители Миннеаполиса вышли на улицы и начали громить магазины и жечь полицейские участки. К ним присоединились другие города и даже страны, люди массово стали выходить на митинги и шествия.