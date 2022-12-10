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9 декабря, 23:55

Не душил, но придерживал: Ещё один полицейский получил срок за смерть Джорджа Флойда

Полицейского Куенга приговорили к 3,5 года тюрьмы по делу о смерти Джорджа Флойда

<p>Полицейские удерживают Джорджа Флойда © Кадр из видео с YouTube / <a href="https://www.youtube.com/watch?v=XkEGGLu_fNU&ab_channel=PoliceActivity" target="_blank" rel="noopener noreferrer">PoliceActivity</a></p>

Полицейские удерживают Джорджа Флойда © Кадр из видео с YouTube / PoliceActivity

Ещё одному полицейскому, причастному к смерти афроамериканца Джорджа Флойда в мае 2020 года, вынесли приговор. Окружной суд Хеннепина (штат Миннесота) приговорил Дж. Александра Куенга к трём с половиной годам лишения свободы. Об этом сообщило агентство Reuters.

Александр Куенг. Фото © Reuters

Александр Куенг. Фото © Reuters

Агентство напоминает, что 29-летний экс-полицейский удерживал Флойда, в то время как его бывший коллега Дерек Шовин прижал шею афроамериканца ногой, в результате чего тот умер от удушья. В октябре этого года Куенг признал себя виновным "в пособничестве и подстрекательстве к непредумышленному убийству второй степени в октябре в рамках соглашения с прокурорами". Теперь он будет отбывать два срока параллельно: в июле его приговорили к трём годам тюрьмы по федеральным обвинениям.

Появилось полное видео ареста Джорджа Флойда. Он умолял не стрелять

Появилось полное видео ареста Джорджа Флойда. Он умолял не стрелять

Ранее Лайф писал, что осуждённый за убийство Джорджа Флойда экс-полицейский получил новый срок. Дерека Шовина, которого уже осудили за убийство афроамериканца, дополнительно приговорили ещё более чем к 20 годам за нарушение гражданских прав жертвы.

Напомним, 25 мая 2020 года Джордж Флойд погиб после того, как полицейский Дерек Шовин задержал его и применил жёсткий захват, буквально задушив мужчину коленом. После этого жители Миннеаполиса вышли на улицы и начали громить магазины и жечь полицейские участки. К ним присоединились другие города и даже страны, люди массово стали выходить на митинги и шествия.

Арина Родионова
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