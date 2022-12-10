В ООН призвали следить за оружием, поставляемым на Украину

Страны, которые отправляют оружие на Украину, должны следить за тем, чтобы оно не попало в руки третьим сторонам. Об этом заявила заместитель генсека ООН, высокий представитель по вопросам разоружения Идзуми Накамицу.

"Я также призываю государства применять эффективные меры по контролю над вооружениями для устранения рисков, связанных с передачей оружия [третьим сторонам]", — сказала она на заседании Совета Безопасности ООН, созванном Россией.

Накамицу добавила, что контроль за этим оружием необходим "для предотвращения разжигания конфликта и недопущения угроз безопасности в регионе и за его пределами".