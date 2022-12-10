Диетолог раскрыла секрет оптимального приготовления кофе

Чтобы готовить идеальный кофе, который будет с выдающимся вкусом и ароматом, необходимо самостоятельно перемалывать зёрна, а также варить их по особой схеме. Такой совет дала диетолог Анна Белоусова.

В интервью радио Sputnik она рекомендовала молоть зёрна прямо перед приготовлением кофе. Если они хранятся долго, то теряют часть вкуса и аромата.

"То есть молотый кофе, который вы только что сами перемололи, и молотый кофе, который в упаковке пролежал несколько месяцев, будут по-разному пахнуть и вызывать разные вкусовые ощущения. Даже если это один и тот же сорт зёрен одного и того же времени сбора", — рассказала Белоусова.

А варить кофе, по словам диетолога, лучше в турке. Её рекомендуется нагревать на песке, насыпанном в сковороду. Когда кофе будет доведён до кипения на маленьком огне, турку нужно снять и дать осесть пенке. Эту процедуру нужно повторить дважды. После приготовления в кофе нужно добавить чайную ложку очень холодной воды. Когда осядут пена и гуща, можно разливать кофе, рассказала Белоусова.

Она напомнила, что кофе — естественный антидепрессант, стимулирующий работу мозга. К тому же он содержит флавоноиды, которые укрепляют стенки сосудов. Тем, кто страдает заболеваниями ЖКТ, врач советует запивать кофе водой.