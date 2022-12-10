Диетолог раскрыла секрет оптимального приготовления кофе
Диетолог Белоусова посоветовала варить кофе самостоятельно
Чтобы готовить идеальный кофе, который будет с выдающимся вкусом и ароматом, необходимо самостоятельно перемалывать зёрна, а также варить их по особой схеме. Такой совет дала диетолог Анна Белоусова.
В интервью радио Sputnik она рекомендовала молоть зёрна прямо перед приготовлением кофе. Если они хранятся долго, то теряют часть вкуса и аромата.
"То есть молотый кофе, который вы только что сами перемололи, и молотый кофе, который в упаковке пролежал несколько месяцев, будут по-разному пахнуть и вызывать разные вкусовые ощущения. Даже если это один и тот же сорт зёрен одного и того же времени сбора", — рассказала Белоусова.
А варить кофе, по словам диетолога, лучше в турке. Её рекомендуется нагревать на песке, насыпанном в сковороду. Когда кофе будет доведён до кипения на маленьком огне, турку нужно снять и дать осесть пенке. Эту процедуру нужно повторить дважды. После приготовления в кофе нужно добавить чайную ложку очень холодной воды. Когда осядут пена и гуща, можно разливать кофе, рассказала Белоусова.
Она напомнила, что кофе — естественный антидепрессант, стимулирующий работу мозга. К тому же он содержит флавоноиды, которые укрепляют стенки сосудов. Тем, кто страдает заболеваниями ЖКТ, врач советует запивать кофе водой.
Ранее невролог рассказал, что при упадке сил не стоит употреблять кофе или другие стимулирующие напитки. Это может привести к ухудшению работы сердечно-сосудистой системы.
Freepik