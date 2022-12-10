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9 декабря, 22:41

В Китае задумались о новом способе продажи одежды россиянам

"Известия": В России могут появиться магазины китайских брендов одежды

Консалтинговые компании из Китая начали делать запросы о вакантных торговых площадях в России. Об этом рассказали "Известиям" в Союзе торговых центров. Раньше китайские марки импортировали в Россию свой ассортимент лишь для продажи в мультибрендовой рознице. А сейчас рассматривают возможность запуска отдельных магазинов под своими марками и готовы инвестировать в это десятки миллионов рублей. Речь идёт о точках с одеждой, обувью и аксессуарами.

"Пока россияне знакомы лишь с некоторыми марками из КНР. После ухода западных брендов с отечественного рынка в РФ освободилось много свободных ниш — это фешен-сегмент и товары для дома. С тех пор пустующие места старались занять российские и турецкие имена", — рассказал газете "Известия" вице-президент союза Павел Люлин.

Брокеры сообщают, что до конца года доля вакантных площадей в отечественных ТЦ может достигнуть 15–20%. Россиянам же нравится китайская продукция. Эта страна обладает довольно сильными позициями в фешен-сегменте, считают эксперты.

Также на российский рынок выходят бренды из других стран, например из Турции, Италии, Германии. В связи с уходом многих западных брендов открываются большие перспективы перед производителями из КНР. Так, в декабре в стране впервые появятся бренды спортивной одежды Азии — Li-Ning, 361, Erke, X-tep, Camel.

Популярность среди потребителей получают и российские торговые марки, сказали в Минпромторге. В некоторых сегментах их качество выше, а цены ниже. К тому же российского производителя поддерживают власти — за 11 месяцев 2022 года предприятия лёгкой промышленности получили субсидии на сумму 1,9 млрд рублей. Присутствие на маркетплейсах активно наращивают спортивные бренды из РФ — это Zasport, Forward, Profit, Bona, Fide, Versta, Emdi, Demix и Termit.

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Обложка ©

Freepik

Арина Родионова

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