Россиянам решили оставить зарубежную косметику
Минпромторг решил пока не запрещать ввоз парфюмерии и косметики
Минпромторг пока не планирует запрещать ввоз парфюмерной продукции, спрос на которую в полной мере не могут удовлетворить отечественные предприятия. В ведомстве уточнили, что не намерены и повышать пошлины на такие товары.
"Введение полного запрета на поставки парфюмерно-косметической продукции из недружественных стран, а также повышение пошлин на товары... пока не планируется", — сообщает Минпромторг.
В ведомстве уточнили, что имеют в виду товары, по которым отечественные производители "не в полной мере могут удовлетворить запросы потребителей".
Ранее Лайф рассказывал, за что после Нового года придётся платить больше. С 1 января на ряд товаров вырастут акцизы. Это, например, коснётся продукции с содержанием спирта более 1,5% — вина, шампанского, пива, парфюмерии.
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