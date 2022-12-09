Россиянам решили оставить зарубежную косметику

Минпромторг пока не планирует запрещать ввоз парфюмерной продукции, спрос на которую в полной мере не могут удовлетворить отечественные предприятия. В ведомстве уточнили, что не намерены и повышать пошлины на такие товары.

"Введение полного запрета на поставки парфюмерно-косметической продукции из недружественных стран, а также повышение пошлин на товары... пока не планируется", — сообщает Минпромторг.

В ведомстве уточнили, что имеют в виду товары, по которым отечественные производители "не в полной мере могут удовлетворить запросы потребителей".