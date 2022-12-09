"Мне грустно": Маск довёл Элтона Джона до ухода из Twitter
Певец Элтон Джон решил покинуть Twitter, не сумев принять новую политику соцсети
Певец и композитор из Великобритании Элтон Джон сообщил подписчикам, что планирует перестать пользоваться Twitter. Своё решение он объяснил изменениями, которые произошли в компании после того, как её владельцем стал американский миллиардер Илон Маск. Артист считает, что новое руководство поспособствует распространению дезинформации среди пользователей сети.
"Всю жизнь я пытался использовать музыку для того, чтобы объединять людей. Мне грустно видеть, как дезинформацию используют, чтобы разобщать наш мир. Я решил больше не пользоваться Twitter в связи с недавними изменениями в его политике, которые позволят дезинформации активно распространяться без всякого контроля", — написал музыкант в своём аккаунте.
Под этим постом отметился и сам Маск, у которого около 1,1 млн подписчиков. Он признался, что любит музыку Джона, и попытался уточнить, идёт ли речь о какой-то конкретной дезинформации, но на момент публикации этого материала не получил ответа.
Лайф рассказывал, что Маск также затеял кумовство в компании, устроив на работу в Twitter двоюродных братьев по отцовской линии, своего адвоката, а также правую руку.
ТАСС / Evan Agostini