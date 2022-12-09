Европейского политика задержали за коррупцию вокруг ЧМ-2022

Заместитель председателя Европарламента Ева Кайли задержана в Бельгии. Она проходит по делу о коррупции в связи с чемпионатом мира по футболу в Катаре. Об этом сообщает агентство Франс Пресс.

Прокуратура Бельгии ранее сообщала о крупной спецоперации, в ходе которой было задержано четыре человека, в том числе экс-депутат Европарламента и президент Международной конфедерации профсоюзов.