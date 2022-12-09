Европейского политика задержали за коррупцию вокруг ЧМ-2022
AFP: Замглавы Европарламента задержана по делу о коррупции вокруг ЧМ-2022
Заместитель председателя Европарламента Ева Кайли задержана в Бельгии. Она проходит по делу о коррупции в связи с чемпионатом мира по футболу в Катаре. Об этом сообщает агентство Франс Пресс.
Прокуратура Бельгии ранее сообщала о крупной спецоперации, в ходе которой было задержано четыре человека, в том числе экс-депутат Европарламента и президент Международной конфедерации профсоюзов.
Ранее Лайф сообщал, что Катар изначально заподозрили в подкупе игроков Эквадора ради победы на открытии ЧМ. Правда, развития эта тема не получила. Принимающая сторона проиграла всухую в том матче.
ТАСС / EPA / JULIEN WARNAND