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9 декабря, 19:36

Европейского политика задержали за коррупцию вокруг ЧМ-2022

AFP: Замглавы Европарламента задержана по делу о коррупции вокруг ЧМ-2022

Заместитель председателя Европарламента Ева Кайли задержана в Бельгии. Она проходит по делу о коррупции в связи с чемпионатом мира по футболу в Катаре. Об этом сообщает агентство Франс Пресс.

Прокуратура Бельгии ранее сообщала о крупной спецоперации, в ходе которой было задержано четыре человека, в том числе экс-депутат Европарламента и президент Международной конфедерации профсоюзов.

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Ранее Лайф сообщал, что Катар изначально заподозрили в подкупе игроков Эквадора ради победы на открытии ЧМ. Правда, развития эта тема не получила. Принимающая сторона проиграла всухую в том матче.

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ТАСС / EPA / JULIEN WARNAND

Андрей Григорьев

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