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9 декабря, 19:26

Антонов сообщил о скором вынужденном выезде группы российских дипломатов из США

Антонов: США 1 января покинут ещё 30 сотрудников загранучреждений России

Политика сокращения дипломатического присутствия России в США продолжается, и ещё 30 сотрудников российских загранучреждений покинут Соединённые Штаты 1 января 2023 года из-за визовых ограничений. Об этом заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.

"1 января от нас уезжают ещё 30 человек, которые вынуждены уехать из США в силу визовых ограничений со стороны Госдепа", — сказал Антонов в эфире телеканала "Россия-24".

При этом сама российская сторона готова к нормальной работе по визам для американских дипломатов. Москва продолжает выдачу необходимых для этого документов.

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Как ранее писал Лайф, Антонов заявил, что дипломатов РФ в США продолжают склонять к предательству Родины. Работникам российских загранучреждений предлагают сотрудничать с американскими спецслужбами.

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Telegram / Embassy of Russia in the USA

Арина Родионова

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