Антонов сообщил о скором вынужденном выезде группы российских дипломатов из США

Политика сокращения дипломатического присутствия России в США продолжается, и ещё 30 сотрудников российских загранучреждений покинут Соединённые Штаты 1 января 2023 года из-за визовых ограничений. Об этом заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.

"1 января от нас уезжают ещё 30 человек, которые вынуждены уехать из США в силу визовых ограничений со стороны Госдепа", — сказал Антонов в эфире телеканала "Россия-24".

При этом сама российская сторона готова к нормальной работе по визам для американских дипломатов. Москва продолжает выдачу необходимых для этого документов.