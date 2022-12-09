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9 декабря, 18:40

Антонов: Дипломатов РФ в США продолжают склонять к предательству Родины

Дипломаты РФ в США продолжают получать угрозы и предложения предать Родину. Об этом заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов. Он уточнил, что работникам российских загранучреждений предлагают сотрудничать с американскими спецслужбами.

"Нашим сотрудникам продолжают угрожать. На телефоны поступают так называемые приглашения к сотрудничеству со спецслужбами, предлагают предать Родину и перейти на сторону "демократической Америки". Ну и, конечно же, американские спецслужбы совершают подходы к российским дипломатам", — сказал Антонов в эфире телеканала "Россия 24".

Российский посол отметил, что обстановка вокруг наших загранучреждений в США напряжённая.

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Как ранее писал Лайф, ЦРУ заявило о намерении вербовать россиян, недовольных спецоперацией на Украине. Об этом в интервью газете Wall Street Journal сообщил замдиректора спецслужбы Дэвид Марлоу.

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Telegram-канал / Embassy of Russia in the USA

Арина Родионова

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