Антонов: Дипломатов РФ в США продолжают склонять к предательству Родины

Дипломаты РФ в США продолжают получать угрозы и предложения предать Родину. Об этом заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов. Он уточнил, что работникам российских загранучреждений предлагают сотрудничать с американскими спецслужбами.

"Нашим сотрудникам продолжают угрожать. На телефоны поступают так называемые приглашения к сотрудничеству со спецслужбами, предлагают предать Родину и перейти на сторону "демократической Америки". Ну и, конечно же, американские спецслужбы совершают подходы к российским дипломатам", — сказал Антонов в эфире телеканала "Россия 24".

Российский посол отметил, что обстановка вокруг наших загранучреждений в США напряжённая.