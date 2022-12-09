"Попадаем в конец октября": Синоптик предупредил москвичей о резкой смене погоды на выходных

В грядущие выходные жителей столичного региона ожидает резкое и кратковременное потепление. Об этом в эфире радио "Комсомольская правда" рассказал руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов.

В пятницу и субботу в дневное время ожидается снегопад, температура воздуха будет в районе минус двух градусов. Дальнейшее потепление, по словам синоптика, принесёт в Москву и область нулевую температуру с ледяными дождями, которые будут идти до 14 декабря. Для данного сезона резкие колебания погоды весьма характерны, отметил специалист.

"В понедельник, 12 декабря, ожидается дождь и температура до плюс трёх градусов. Всё, что выпадет в субботу, а в этот день ожидается приличный снег, и то, что выпадет в ночь на понедельник, а это будет мокрый снег, может начать таять и превращаться в ручьи. И мы попадаем то ли в ноябрь, то ли в конец октября", — предупредил Шувалов.

При этом уже к вечеру вторника, 13 декабря, начнёт холодать, а в четверг-пятницу снова ожидается мороз до десяти градусов, резюмировал синоптик.