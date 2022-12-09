"Попадаем в конец октября": Синоптик предупредил москвичей о резкой смене погоды на выходных
Синоптик Шувалов предупредил москвичей о попадании "в конец октября" на выходных
В грядущие выходные жителей столичного региона ожидает резкое и кратковременное потепление. Об этом в эфире радио "Комсомольская правда" рассказал руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов.
В пятницу и субботу в дневное время ожидается снегопад, температура воздуха будет в районе минус двух градусов. Дальнейшее потепление, по словам синоптика, принесёт в Москву и область нулевую температуру с ледяными дождями, которые будут идти до 14 декабря. Для данного сезона резкие колебания погоды весьма характерны, отметил специалист.
"В понедельник, 12 декабря, ожидается дождь и температура до плюс трёх градусов. Всё, что выпадет в субботу, а в этот день ожидается приличный снег, и то, что выпадет в ночь на понедельник, а это будет мокрый снег, может начать таять и превращаться в ручьи. И мы попадаем то ли в ноябрь, то ли в конец октября", — предупредил Шувалов.
При этом уже к вечеру вторника, 13 декабря, начнёт холодать, а в четверг-пятницу снова ожидается мороз до десяти градусов, резюмировал синоптик.
А ранее Лайф сообщал, что столица оказалась в зоне высокого атмосферного давления, 4 декабря даже был побит суточный рекорд, который держался с 1954 года. В этот день барометр показывал 772,2 миллиметра ртутного столба — это на 25 единиц выше нормы.
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