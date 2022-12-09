В США ввели санкции против ВКС РФ из-за "использования иранских беспилотников"

Америка ввела санкции против Воздушно-космических сил России и 924-го государственного центра беспилотной авиации Минобороны РФ. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. По его словам, такие меры применяются из-за якобы использования Россией иранских беспилотников.

"Сегодня мы объявляем о санкциях в отношении трёх российских организаций, которые были в первых рядах в плане приобретения и использования иранских беспилотников. В число попавших под санкции входят ВКС РФ <…> и 924-й государственный центр беспилотной авиации Министерства обороны РФ", — сообщил Кирби в ходе брифинга.

При этом название третьей организации он не произнёс. По словам представителя Белого дома, Вашингтон будет обсуждать с союзниками "партнёрство Москвы и Тегерана" в области обороны.