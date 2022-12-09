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9 декабря, 17:59

Страны ЕС призвали срочно сократить контракты на закупки вакцин против CoViD-19

На складах стран Евросоюза сложилась критическая ситуация с излишками вакцин против CoViD-19. В связи с этим Еврокомиссию призвали обратиться к фармкомпаниям, чтобы те отменили часть сделанных в 2020 году предзаказов. Об этом сообщает министр здравоохранения и вице-премьер председательствующей в Совете ЕС Чехии Властимил Валек.

"Страны ЕС запросили Еврокомиссию обратиться к производителям и просить их отменить часть предзаказа, который был размещён, когда мир фактически замер. Я верю, что мы сможем достичь прогресса и договориться с производителями о сокращении наших контрактов", — сказал он в ходе пресс-конференции по итогам заседания Совета ЕС на уровне министров здравоохранения в Брюсселе.

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А ранее Лайф писал, что коронавирус SARS-CoV-2 может пробуждать вирусы, которые находятся в спящем состоянии в клетках организма после предыдущей инфекции. Причём в первую очередь атаке подвержены люди с синдромом хронической усталости. К такому выводу пришли учёные из Линчёпингского университета, Швеция.

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Наталья Исакова
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