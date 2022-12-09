Страны ЕС призвали срочно сократить контракты на закупки вакцин против CoViD-19

На складах стран Евросоюза сложилась критическая ситуация с излишками вакцин против CoViD-19. В связи с этим Еврокомиссию призвали обратиться к фармкомпаниям, чтобы те отменили часть сделанных в 2020 году предзаказов. Об этом сообщает министр здравоохранения и вице-премьер председательствующей в Совете ЕС Чехии Властимил Валек.

"Страны ЕС запросили Еврокомиссию обратиться к производителям и просить их отменить часть предзаказа, который был размещён, когда мир фактически замер. Я верю, что мы сможем достичь прогресса и договориться с производителями о сокращении наших контрактов", — сказал он в ходе пресс-конференции по итогам заседания Совета ЕС на уровне министров здравоохранения в Брюсселе.