Сунак заверил Зеленского в дальнейших поставках зенитных установок и ракет ПВО

Британский премьер Риши Сунак в ходе телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским заверил его в новых поставках зенитных установок и ракет противовоздушной обороны (ПВО). Об этом говорится в сообщении на сайте кабмина Соединённого Королевства.

"Сегодня во второй половине дня премьер-министр пообщался с президентом Украины Владимиром Зеленским. <...> Премьер-министр сказал, что в ближайшие недели [на Украину] будут поставлены новые зенитные установки и ракеты ПВО малой дальности", — сказано в заявлении.

Стороны обсудили удары Вооружённых сил России по инфраструктуре Незалежной, при этом Зеленский поблагодарил Лондон за "поддержку в восстановлении электроэнергии" за счёт поставки генераторов. Лидеры договорились снова пообщаться в ближайшие недели.