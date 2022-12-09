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9 декабря, 18:15

Сунак заверил Зеленского в дальнейших поставках зенитных установок и ракет ПВО

Британский премьер Риши Сунак в ходе телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским заверил его в новых поставках зенитных установок и ракет противовоздушной обороны (ПВО). Об этом говорится в сообщении на сайте кабмина Соединённого Королевства.

"Сегодня во второй половине дня премьер-министр пообщался с президентом Украины Владимиром Зеленским. <...> Премьер-министр сказал, что в ближайшие недели [на Украину] будут поставлены новые зенитные установки и ракеты ПВО малой дальности", — сказано в заявлении.

Стороны обсудили удары Вооружённых сил России по инфраструктуре Незалежной, при этом Зеленский поблагодарил Лондон за "поддержку в восстановлении электроэнергии" за счёт поставки генераторов. Лидеры договорились снова пообщаться в ближайшие недели.

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Ранее Лайф писал, что Лондон намерен восполнить запасы противотанковых комплексов NLAW, которые поставлял Украине в рамках военной помощи. На эти цели Британия готова потратить почти 230 миллионов фунтов стерлингов.

Обложка ©

Shutterstock

Никита Осипов

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