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9 декабря, 18:38

МИД РФ ввёл санкции против двухсот граждан Канады

МИД РФ в качестве ответной меры ввёл персональные санкции против двухсот граждан Канады, под ограничения подпали высокопоставленные чиновники, отставные и действующие парламентарии, правоохранители, представители экспертных кругов, а также активисты "многочисленных пробандеровских структур и организаций, непосредственно обслуживающих русофобский курс режима Джастина Трюдо". Об этом говорится на сайте министерства.

В "стоп-лист", в частности, попали первый вице-президент Украинско-канадского фонда имени Тараса Шевченко Гордон Горди, второй вице-президент организации Лидия Нарозняк, секретарь-казначей того же учреждения Скотт Армстронг и другие сотрудники. Кроме того, в списке также актёр Райан Бойко, блогер Амбер Макартур, писательница и кинорежиссёр Маруся Боцюркив, глава избирательной комиссии Канады Стефан Перро, член Совета директоров Института св. Владимира в Торонто Адам Шиповник и другие.

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Ранее Лайф писал, что Канада ввела санкции против ЦИК РФ, МВД, Следкома, ФСИН и Минюста. Ограничения в том числе коснулись главы ГУ МВД России по Ростовской области Олега Агаркова, начальника УМВД России по Астраханской области Игоря Ромашкина и директора ФСИН Аркадия Гостева.

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Shutterstock

Варвара Романова

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