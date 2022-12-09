МИД РФ ввёл санкции против двухсот граждан Канады

МИД РФ в качестве ответной меры ввёл персональные санкции против двухсот граждан Канады, под ограничения подпали высокопоставленные чиновники, отставные и действующие парламентарии, правоохранители, представители экспертных кругов, а также активисты "многочисленных пробандеровских структур и организаций, непосредственно обслуживающих русофобский курс режима Джастина Трюдо". Об этом говорится на сайте министерства.

В "стоп-лист", в частности, попали первый вице-президент Украинско-канадского фонда имени Тараса Шевченко Гордон Горди, второй вице-президент организации Лидия Нарозняк, секретарь-казначей того же учреждения Скотт Армстронг и другие сотрудники. Кроме того, в списке также актёр Райан Бойко, блогер Амбер Макартур, писательница и кинорежиссёр Маруся Боцюркив, глава избирательной комиссии Канады Стефан Перро, член Совета директоров Института св. Владимира в Торонто Адам Шиповник и другие.