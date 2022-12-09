Посол РФ в Сербии: Приштина наращивает силовое присутствие на севере Косова

Приштина наращивает силовое присутствие на севере Косова. Об этом заявил посол РФ в Белграде Александр Боцан-Харченко.

"Приштина методично и упрямо наращивает силовое присутствие на севере Косова. Ситуация там на очень опасной отметке. Продолжается кампания по запугиванию и притеснению сербского населения. Цель — освоение, захват севера края", — приводит его слова телеграм-канал диппредставительства.

Боцан-Харченко подчеркнул, что всё это происходит при попустительстве и содействии со стороны западных стран. По его мнению, высказывания представителей этих государств о том, что повлиять на Приштину у них не получается, нельзя считать правдивыми. Посол уверен, что всё сознательно идёт к обострению конфликта.

Между тем, как отметил он, эскалация в Косове происходит на фоне встреч по Западным Балканам и разговоров о важности стабильности в регионе. Однако для нормализации ситуации ничего не делается, подчеркнул Боцан-Харченко. Кризис нужен западным странам для давления на Сербию, добавил глава диппредставительства.

Посол также заявил, что руководитель правительственной Канцелярии Сербии по делам Косова и Метохии Петар Петкович был абсолютно прав, когда напоминал об известном положении резолюции 1244 Совбеза Организации Объединённых Наций о возвращении сербских полицейских в Косово.

Кроме того, по его мнению, Запад не обращает внимания на реализацию того, что согласовано при его содействии. Цели там не связаны с урегулированием: главное для таких государств — "чтобы опекаемая им сторона выиграла время". Боцан-Харченко отметил, что сейчас это открыто признано в части Минских соглашений. Вполне вероятно, что такая же печальная судьба уготована и Брюссельским договорённостям, оставляемым Приштиной и Евросоюзом на бумаге.