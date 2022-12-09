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Опубликовано 9 декабря 2022, 21:43

Неймар повторил рекорд Пеле по количеству голов за сборную Бразилии

Нападающий сборной Бразилии Неймар повторил рекорд легендарного бразильского форварда Пеле по забитым голам за национальную команду.

Неймар отметился забитым мячом в четвертьфинальном матче против сборной Хорватии на ЧМ-2022 в Катаре. Для 30-летнего футболиста этот гол стал 77-м в карьере за сборную Бразилии. Таким образом, по этому показателю он сравнялся со звездой мирового футбола Пеле. Только вот Неймару для достижения этой цифры потребовалось 124 матча, а Пеле — 92.

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Однако гола Неймара не хватило для того, чтобы бразильцы оказались в полуфинале ЧМ. Как уже сообщал Лайф, Хорватия победила Бразилию по итогам пенальти. Основное время матча закончилось со счётом 0:0. В дополнительное — голы забили Неймар и хорват Петкович, а в серии пенальти сильнее оказались хорваты — встреча завершилась со счётом 4:2.

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ТАСС / AP / Martin Meissner

Наталья Демьянова
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