Неймар повторил рекорд Пеле по количеству голов за сборную Бразилии

Неймар отметился забитым мячом в четвертьфинальном матче против сборной Хорватии на ЧМ-2022 в Катаре. Для 30-летнего футболиста этот гол стал 77-м в карьере за сборную Бразилии. Таким образом, по этому показателю он сравнялся со звездой мирового футбола Пеле. Только вот Неймару для достижения этой цифры потребовалось 124 матча, а Пеле — 92.