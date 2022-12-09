В ДНР сообщили о жертвах в Донецке после обстрела со стороны ВСУ
Обстрел Донецка со стороны Вооружённых сил Украины, по предварительной информации, привёл к жертвам среди мирных жителей. Об этом сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"По предварительной информации, есть жертвы среди гражданского населения", — говорится в сообщении представительства в его Telegram-канале.
Сегодня вечером украинские военные выпустили по Ворошиловскому району Донецка около двух десятков снарядов. Обстрел вёлся из реактивных систем залпового огня "Град". Зафиксировано прямое попадание в торговые павильоны рынка, а также в жилые дома.
Как сообщал Лайф, ранее в Минобороны РФ сообщили, что российские военные пресекли попытку трёх усиленных украинских взводов атаковать в направлениях населённых пунктов Владимировка и Павловка в ДНР и Новодаровка в Запорожской области.
Telegram / DNR_SCKK