В ДНР сообщили о жертвах в Донецке после обстрела со стороны ВСУ

Обстрел Донецка со стороны Вооружённых сил Украины, по предварительной информации, привёл к жертвам среди мирных жителей. Об этом сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

"По предварительной информации, есть жертвы среди гражданского населения", — говорится в сообщении представительства в его Telegram-канале.

Сегодня вечером украинские военные выпустили по Ворошиловскому району Донецка около двух десятков снарядов. Обстрел вёлся из реактивных систем залпового огня "Град". Зафиксировано прямое попадание в торговые павильоны рынка, а также в жилые дома.