"Поддерживаем Россию": Африканцы оценили жёсткий ответ Путина Боррелю

Пользователи соцсети Twitter оценили ответ президента России Владимира Путина главе Жозепу Боррелю. Глава европейской дипломатии накануне заявил, что жители Африки якобы "даже не знают, где даже находится Донбасс". Российский лидер же, напомним, отметил, что африканцы прекрасно знают о России. Более того, они помнят о роли нашей страны в борьбе за освобождение африканских народов от колониализма.

"Шикарный ответ российского лидера европейской политической мафии", — отреагировал на слова Путина один из комментаторов.

"Мы и наши лидеры поддерживаем Россию. <…> Она имеет право защищать себя от террористов, спонсируемых Евросоюзом и США", — написал другой.

Многие участники бурного обсуждения поддержали мнение этих пользователей. Слова Борреля об африканцах сочли не просто нелепым "бредом дряхлого старика", но расистским выпадом.