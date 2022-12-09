В Госдуму внесли проект закона о выходе России из МВФ

В Госдуму внесён законопроект о выходе РФ из соглашения о присоединении к Международному валютному фонду (МВФ). С соответствующей инициативой выступили депутаты из КПРФ во главе с лидером партии Геннадием Зюгановым.

"Денонсировать протокол о вступлении РФ в члены Международного валютного фонда, Международного банка реконструкции и развития и Международной ассоциации развития, подписанный в Вашингтоне в октябре 1992 года", — сказано в тексте документа, который размещён в думской электронной базе.

Авторы законопроекта уверены, что РФ бесполезно продолжать участвовать в фонде. Они отметили, что пребывание страны в организации не помогло предотвратить принятие против Москвы ограничений, которые противоречат принципам МВФ.

Кроме того, парламентарии призвали прекратить действие режима наибольшего благоприятствования в отношении услуг, которые происходят из стран, приостановивших работу этой системы для России.

КПРФ также считает нужным объявить недействительным соглашение о сотрудничестве с Европейским банком реконструкции и развития. Объясняют они это тем, что ЕБРР не выполняет кредитование проектов в РФ с 2014 года, а в апреле этого года в организации решили прекратить доступ России к ресурсам банка на фоне спецоперации на Украине. В документе также сказано, что ЕБРР закрыл офис в Москве, но Москва продолжает выделять деньги на его содержание.