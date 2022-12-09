В США прокомментировали "пробку из танкеров" у берегов Турции

На танкерах, которые власти Турции не пропускают через проливы Босфор и Дарданеллы, российской нефти почти нет. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

"Насколько мы понимаем, практически все танкеры, которые [Анкара] задерживает, перевозят нефть не из России и на них ограничение не распространяется", — сказала она на брифинге.

Жан-Пьер отметила, что власти США связались с Турцией и пояснили, что ограничения, введённые в начале месяца Западом, касаются только российской нефти. К тому же они "не требуют дополнительных проверок судов, проходящих через турецкие воды".