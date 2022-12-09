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9 декабря, 19:56

Россия ввела пошлины на шампуни и оружие из недружественных стран

Правительство ввело пошлины на оружие и предметы личной гигиены из недружественных стран

До конца 2023 года в России будут действовать пошлины в размере 35% на некоторые категории продукции из списка недружественных стран. Об этом говорится в постановлении, подписанном премьер-министром Михаилом Мишустиным. Оно опубликовано на портале правовых документов.

В перечень товаров, на которые распространяется повышенная пошлина, включены благовония для религиозных обрядов, гладкоствольное оружие и патроны к нему, шампуни и другие средства для волос, индивидуальные дезодоранты, антиперспиранты, освежители воздуха, моющие и чистящие составы.

Кабмин дополнил список запрещённых для вывоза товаров двойного назначения

Кабмин дополнил список запрещённых для вывоза товаров двойного назначения

Ранее Правительство России дополнило список недружественных стран, включив в него ещё 11 британских заморских территорий. До этого в перечне находилось только три из них.

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Агентство "Москва" / Сергей Киселёв

Анатолий Симоненко

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