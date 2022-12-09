Россия ввела пошлины на шампуни и оружие из недружественных стран

До конца 2023 года в России будут действовать пошлины в размере 35% на некоторые категории продукции из списка недружественных стран. Об этом говорится в постановлении, подписанном премьер-министром Михаилом Мишустиным. Оно опубликовано на портале правовых документов.

В перечень товаров, на которые распространяется повышенная пошлина, включены благовония для религиозных обрядов, гладкоствольное оружие и патроны к нему, шампуни и другие средства для волос, индивидуальные дезодоранты, антиперспиранты, освежители воздуха, моющие и чистящие составы.