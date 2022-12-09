"Конец цикла": Тренер сборной Бразилии покинул команду после провала на ЧМ

После поражения сборной Бразилии по футболу в четвертьфинале чемпионата мира 2022 года в Катаре главный тренер команды Тите объявил о своём уходе из команды.

"Горькое поражение, но я нахожусь в мире с самим собой. Конец цикла", — приводит телеканал ESPN слова Тите.

Сборную Бразилии Тите возглавлял в течение восьми лет, под его руководством команда в 2019 году забрала Кубок Америки. До этого он был наставником бразильских клубов "Гремио", "Интернасьонал", "Атлетико Минейро", "Палмейрас". Несколько раз был тренером "Коринтианса" (2004, 2010–2013, 2015–2016), с которым дважды стал чемпионом Бразилии, обладателем Кубка Либертадорес и победителем клубного чемпионата мира в 2012 году.