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9 декабря, 20:24

"Конец цикла": Тренер сборной Бразилии покинул команду после провала на ЧМ

После поражения сборной Бразилии на ЧМ-2022 тренер Тите заявил об уходе из клуба

<p>Тите. Фото © ТАСС / Sebastian EL-SAQQA</p>

Тите. Фото © ТАСС / Sebastian EL-SAQQA

После поражения сборной Бразилии по футболу в четвертьфинале чемпионата мира 2022 года в Катаре главный тренер команды Тите объявил о своём уходе из команды.

"Горькое поражение, но я нахожусь в мире с самим собой. Конец цикла", — приводит телеканал ESPN слова Тите.

Сборную Бразилии Тите возглавлял в течение восьми лет, под его руководством команда в 2019 году забрала Кубок Америки. До этого он был наставником бразильских клубов "Гремио", "Интернасьонал", "Атлетико Минейро", "Палмейрас". Несколько раз был тренером "Коринтианса" (2004, 2010–2013, 2015–2016), с которым дважды стал чемпионом Бразилии, обладателем Кубка Либертадорес и победителем клубного чемпионата мира в 2012 году.

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Ранее Лайф писал, что Хорватия обыграла сборную Бразилии и вышла в полуфинал ЧМ в Катаре. Встреча завершилась со счётом 4:2, победителя удалось определить по итогам послематчевых пенальти. Матч проходил на стадионе "Эдьюкейшн сити" в Эр-Райяне.

Арина Родионова

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