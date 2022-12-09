"Конец цикла": Тренер сборной Бразилии покинул команду после провала на ЧМ
После поражения сборной Бразилии на ЧМ-2022 тренер Тите заявил об уходе из клуба
Тите. Фото © ТАСС / Sebastian EL-SAQQA
После поражения сборной Бразилии по футболу в четвертьфинале чемпионата мира 2022 года в Катаре главный тренер команды Тите объявил о своём уходе из команды.
"Горькое поражение, но я нахожусь в мире с самим собой. Конец цикла", — приводит телеканал ESPN слова Тите.
Сборную Бразилии Тите возглавлял в течение восьми лет, под его руководством команда в 2019 году забрала Кубок Америки. До этого он был наставником бразильских клубов "Гремио", "Интернасьонал", "Атлетико Минейро", "Палмейрас". Несколько раз был тренером "Коринтианса" (2004, 2010–2013, 2015–2016), с которым дважды стал чемпионом Бразилии, обладателем Кубка Либертадорес и победителем клубного чемпионата мира в 2012 году.
Ранее Лайф писал, что Хорватия обыграла сборную Бразилии и вышла в полуфинал ЧМ в Катаре. Встреча завершилась со счётом 4:2, победителя удалось определить по итогам послематчевых пенальти. Матч проходил на стадионе "Эдьюкейшн сити" в Эр-Райяне.