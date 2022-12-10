Работники двух фабрик IKEA получили отказ в выплате компенсаций

Компания IKEA отказалась удовлетворить требования свыше 500 сотрудников двух фабрик — в Ленинградской и Кировской областях. Она и не станет выплачивать им по 50 тысяч рублей компенсации, а также гарантировать сохранение рабочих мест при смене собственника. Об этом сообщили на своей странице в соцсети "ВКонтакте" представители профсоюза "ИКЕА Тихвин", которые помогли сотрудникам подать петицию в головной офис.

"С сожалением сообщаем вам, что мы не можем удовлетворить или дать обещания ни по одному из ваших требований", — ответили сотрудникам в компании.

По данным профсоюза, речь идёт о петиции, подписанной 510 сотрудниками фабрик "ИКЕА Тихвин" и "ИКЕА Вятка". Они потребовали гарантировать им сохранение рабочих мест при переходе компании к новому собственнику в течение года, а также выплатить им единовременную компенсацию — минимум 50 тысяч рублей плюс бонусы за 2022 год. В случае невозможности сохранения рабочих мест работники попросили предусмотреть выплату каждому сотруднику выходного пособия в размере семи зарплат.