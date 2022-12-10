В Рязани завершён разбор завалов на месте взрыва в жилом доме

В Рязани спасатели завершили разбор завалов в жилом доме, где 9 декабря произошёл взрыв. Об этом сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС.

Работа спасателей на месте взрыва в жилом доме в Рязани. Видео © МЧС РФ

"Проведение аварийно-спасательных работ и разбор завалов завершены", — рассказали в ведомстве.

Там уточнили, что в целом к ликвидации последствий взрыва и обрушения было привлечено 59 человек и 21 единица техники.