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9 декабря, 21:53

В Рязани завершён разбор завалов на месте взрыва в жилом доме

В Рязани спасатели завершили разбор завалов в жилом доме, где 9 декабря произошёл взрыв. Об этом сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС.

Работа спасателей на месте взрыва в жилом доме в Рязани. Видео © МЧС РФ

"Проведение аварийно-спасательных работ и разбор завалов завершены", — рассказали в ведомстве.

Там уточнили, что в целом к ликвидации последствий взрыва и обрушения было привлечено 59 человек и 21 единица техники.

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Как рассказывал Лайф, в результате обрушения пострадало два человека. Взрыв повредил две угловые квартиры на втором и первом этажах. Десять человек были эвакуированы, их пока расположили во Дворце молодёжи.

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Последствия взрыва в Рязани. Фото © ГУ МЧС России по Рязанской области

Андрей Григорьев

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