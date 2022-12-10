В Рязани завершён разбор завалов на месте взрыва в жилом доме
В Рязани спасатели завершили разбор завалов в жилом доме, где 9 декабря произошёл взрыв. Об этом сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС.
Работа спасателей на месте взрыва в жилом доме в Рязани. Видео © МЧС РФ
"Проведение аварийно-спасательных работ и разбор завалов завершены", — рассказали в ведомстве.
Там уточнили, что в целом к ликвидации последствий взрыва и обрушения было привлечено 59 человек и 21 единица техники.
Как рассказывал Лайф, в результате обрушения пострадало два человека. Взрыв повредил две угловые квартиры на втором и первом этажах. Десять человек были эвакуированы, их пока расположили во Дворце молодёжи.
Последствия взрыва в Рязани. Фото © ГУ МЧС России по Рязанской области