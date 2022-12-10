Проверка бомбоубежищ в Германии привела к печальным выводам

В Германии провели аудит по гражданской самозащите и выяснили, что в стране фактически не осталось действующих бомбоубежищ, состояние которых позволяло бы размещать людей. Об этом сообщает издание Bild со ссылкой на документ министров внутренних дел федеральных земель.

"В документе конкретно рассматриваются требования к гражданской защите в случае кризиса или стихийного бедствия. Министры призывают к разработке концепции современного убежища", — пишет издание.

Такой призыв основан также на том факте, что большинство бункеров Германии со времён окончания холодной войны демонтированы, отмечает газета. Так, из 2000 убежищ осталось только 600, ни одно из них совершенно не пригодно для проживания людей. МВД считает, что в случае чрезвычайной ситуации их можно восстановить, но это будет сложно: дверные уплотнители, воздушные фильтры и аварийные генераторы помещений либо отсутствуют, либо давно пришли в негодность.

Главы профильных министерств в документе подняли и более широкий вопрос о современной концепции убежищ: предложили "мероприятия по упрочнению каркаса жилых и коммерческих зданий". Они призвали также обновить рекомендации населению по самозащите. Политики просят государство выделить необходимые средства.

"Это означает, что немцы, привыкшие к миру, должны получать от правительства чёткие инструкции о том, как вести себя во время войны и кризисов", — поясняет газета.