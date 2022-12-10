Месси добрался до рекорда по голам на чемпионатах мира

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси забил свой десятый гол на чемпионатах мира. По этому показателю он сравнялся с одним из лучших бомбардиров мировых первенств Габриэлем Батистутой.

Свой десятый гол на ЧМ Месси забил в матче четвертьфинала во время игры против команды Нидерландов, поменяв счёт на 2:0.