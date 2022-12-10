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9 декабря, 21:05

Месси добрался до рекорда по голам на чемпионатах мира

Месси забил столько же голов, сколько и Батистута на чемпионатах мира

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси забил свой десятый гол на чемпионатах мира. По этому показателю он сравнялся с одним из лучших бомбардиров мировых первенств Габриэлем Батистутой.

Свой десятый гол на ЧМ Месси забил в матче четвертьфинала во время игры против команды Нидерландов, поменяв счёт на 2:0.

Месси пригрозили наказать за осквернение футболки сборной Мексики

Месси пригрозили наказать за осквернение футболки сборной Мексики

Ранее вратарь сборной Аргентины Мартинес заявил, что Месси — это 99,9% команды. По его мнению, в сборной страны лучшие игроки в мире.

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ТАСС / Petr David Josek

Анатолий Симоненко

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