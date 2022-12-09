МАГАТЭ провело инспекцию на Хмельницкой и Ровенской АЭС Украины

На Украине специалисты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) посетили Хмельницкую и Ровенскую атомные электростанции. Об этом говорится в заявлении на сайте организации.

"На нынешней неделе МАГАТЭ осуществило миссию по ядерной безопасности на Хмельницкой и Ровенской АЭС на Украине в рамках своей текущей и становящейся всё более интенсивной деятельности", — рассказали в МАГАТЭ.

Там отметили, что эта "интенсивная деятельность" имеет целью предотвратить аварии в ядерной энергетике во время вооружённого конфликта.