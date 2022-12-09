МАГАТЭ провело инспекцию на Хмельницкой и Ровенской АЭС Украины
На Украине специалисты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) посетили Хмельницкую и Ровенскую атомные электростанции. Об этом говорится в заявлении на сайте организации.
"На нынешней неделе МАГАТЭ осуществило миссию по ядерной безопасности на Хмельницкой и Ровенской АЭС на Украине в рамках своей текущей и становящейся всё более интенсивной деятельности", — рассказали в МАГАТЭ.
Там отметили, что эта "интенсивная деятельность" имеет целью предотвратить аварии в ядерной энергетике во время вооружённого конфликта.
В МАГАТЭ добавили, что прямого вреда этим АЭС не было. Ситуация на них повлияла лишь косвенно. Так, из-за перебоев с электроэнергией в стране там запускали резервные дизельные генераторы.
Как рассказывал Лайф, ранее в МАГАТЭ предупредили об эффекте "грязной бомбы" при ударе по топливу с Запорожской АЭС. А в ООН называли эти обстрелы безрассудными.
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