"Если скажут снять трусы — снимешь": Дневник сотрудника "Л'Этуаль"
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
9 декабря, 20:45

МАГАТЭ провело инспекцию на Хмельницкой и Ровенской АЭС Украины

На Украине специалисты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) посетили Хмельницкую и Ровенскую атомные электростанции. Об этом говорится в заявлении на сайте организации.

"На нынешней неделе МАГАТЭ осуществило миссию по ядерной безопасности на Хмельницкой и Ровенской АЭС на Украине в рамках своей текущей и становящейся всё более интенсивной деятельности", — рассказали в МАГАТЭ.

Там отметили, что эта "интенсивная деятельность" имеет целью предотвратить аварии в ядерной энергетике во время вооружённого конфликта.

В МАГАТЭ добавили, что прямого вреда этим АЭС не было. Ситуация на них повлияла лишь косвенно. Так, из-за перебоев с электроэнергией в стране там запускали резервные дизельные генераторы.

Захарова объяснила, кто даёт Киеву смелость обстреливать ЗАЭС при экспертах МАГАТЭ

Захарова объяснила, кто даёт Киеву смелость обстреливать ЗАЭС при экспертах МАГАТЭ

Как рассказывал Лайф, ранее в МАГАТЭ предупредили об эффекте "грязной бомбы" при ударе по топливу с Запорожской АЭС. А в ООН называли эти обстрелы безрассудными.

Обложка ©

Wikipedia \ VargaA.

Андрей Григорьев

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров